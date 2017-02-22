قالين: لن نتجاهل جهود إيران في اختراق المنطقة

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية ابراهيم كالين اليوم الاربعاء ان بلاده لا ترغب في التصعيد مع ايران، داعيا طهران الى 'تقدير' جهود أنقرة في محاربة داعش بدلا من انتقادها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده كالين رد خلاله على تصريح لمستشار المرشد الأعلى في ايران علي أكبر ولايتي قال خلاله ان 'الشعبين العراقي والسوري سيطردان الجنود الاتراك اذا لم تسحب أنقرة قواتها من تلك الدولتين'.

وأشار كالين الى ان ايران 'جارة مهمة لنا ونقيم معها حوارا دائما' معتبرا ان ذلك 'لا يعني أننا سنتجاهل جهود طهران في اختراق المنطقة'.

واضاف ان ايران 'تتذرع بنشر قواتها بناء على دعوة من الحكومة السورية' والتي تنظر إليها تركيا على أنها 'غير صالحة وفقدت شرعيتها' في الحرب المدمرة.

وأوضح انه رغم انتقادات المسؤولين الايرانيين ضد تركيا إلا ان أنقرة 'لا تحبذ' التصعيد مع جارتها طهران.

وكانت وزارة الخارجية الايرانية استدعت أمس الأول الاثنين السفير التركي لدى طهران رضا هاكان تكين احتجاجا على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو بشأن دور ايران في المنطقة.