24 مليون دولار دفعتها نيويورك لحماية برج ترامب

قال قائد شرطة نيويورك إن المدينة تكلفت نحو 24 مليون دولار لتوفير الأمن لبرج ترامب، وهو ناطحة السحاب التي يسكن فيها الرئيس دونالد ترامب في مانهاتن، من يوم الانتخابات إلى يوم التنصيب، بمعدل 308 آلاف دولار يومياً.

وجدد هذا الكشف الدعوات للكونغرس لتعويض المدينة عن تكلفة حماية مقر سكن ترامب الخاص في مانهاتن، حيث لا تزال زوجته وابنه يعيشان فيه.

وقالت فريدي غولدستين، وهي متحدثة باسم رئيس البلدية، بيل دي بلاسيو، في رسالة بالبريد الإلكتروني: 'نطلب استردادا اتحاديا كاملا لكل التكاليف التي تكبدناها فيما يتصل بتوفير الأمن للرئيس ترامب وأسرته في برج ترامب'.

وقال قائد شرطة نيويورك، جيمس أونيل في بيان، إن شرطة المدينة تلعب الآن دوراً مزدوجاً في حماية أسرة الرئيس، وفي الوقت ذاته خدمة سكان المدينة وحمايتهم.

وأضاف: 'برج ترامب نفسه يمثل الآن هدفا لكل من يريدون ارتكاب أعمال إرهاب ضد بلادنا، الأمر الذي يزيد استنزاف مواردنا المحدودة لمكافحة الإرهاب'.