استقالة وزير الخارجية البرازيلي لـ'أسباب صحية'

قدم وزير الخارجية البرازيلي، جوزيه سيرا، استقالته لرئيس البلاد، لأسباب صحية لم يكشف عنها.

وفي رسالة وجهها إلى رئيس البلاد، ميشال تامر، أمس الأربعاء، قال سيرا إنه يحتاج أربعة أشهر على الأقل ليتعافى من مرضه، دون أن يحدد ماهية ذلك المرض.

وأضاف أنه لا يستطيع أداء عمله بشكل منتظم أو السفر وقت الحاجة بصفته وزيراً للخارجية.

وسيرا قيادي بارز في 'الحزب الديمقراطي الاجتماعي' المعارض في البرازيل؛ ترشح للرئاسة مرتين، لكنه خسر أمام منافسيه، لويس دا سيلفا في 2002، وديلما روسيف في 2010.

يذكر أنه تم اختيار سيرا لمنصب وزير الخارجية في مايو/أيار من العام الماضي.