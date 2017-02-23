اسكتلندا على خطى الإنفصال عن بريطانيا

قالت مصادر مقربة من الحكومة الاسكتلندية إن قناعتها تتزايد بقدرتها على الفوز باستفتاء جديد على الاستقلال عن المملكة المتحدة وتفكر جديا في الدعوة لإجراء استفتاء العام المقبل فيما تنسحب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وصوتت اسكتلندا بنسبة تأييد كبيرة للبقاء في الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي أجري في يونيو الماضي على عضوية بريطانيا في التكتل لكن نتيجة التصويت في البلاد ككل جاءت بتأييد الانسحاب وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إنها تعتزم تفعيل عملية الانسحاب بنهاية مارس.

وقال تشارلز جرانت وهو مستشار لمجلس المجلس الدائم بشأن أوروبا في الحكومة الاسكتلندية اليوم الخميس 'أعتقد أن الحكومة الاسكتلندية تفكر بجد بالغ المضي قدما في إجراء استفتاء على الاستقلال العام المقبل.'

وتابع قائلا 'يشعرون أن لديهم ما يكفي من المشاعر والقوة الدافعة للتغلب على السلبيات الاقتصادية ... كلما زادت صعوبة عملية خروج بريطانيا من الاتحاد زادت احتمالات انفصالهم.'

وكان الاسكتلنديون قد رفضوا الاستقلال بفارق عشر نقاط في استفتاء جرى في 2014.

وقال أحد النواب الاسكتلنديين لرويترز إنه أجرى مناقشات 'موضوعية' قادته إلى نتيجة مفادها أن إجراء استفتاء العام المقبل أصبح أمرا حتمي تقريبا.

وتصر الحكومة البريطانية على عدم وجود حاجة إلى إجراء استفتاء ثان على الاستقلال.