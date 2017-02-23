وفيات الخميس 23 فبراير 2017

طارق سلطان علي السلطان السمحان – 58 عاما – شيع – الرجال : حطين ، ق 2 ، ش 17 ، م 98 ، ديوان عبدالعزيز السمحان – النساء : الرحاب ، ق 1 ، ش 24 ، م 14 ،ت:55500506 – 66450055.

حصة مطلق سعد السعيد، أرملة،مبارك بلال سعد – 86 عاما- تشيع بعد صلاة عصر الجمعة – اليرموك ، ق 4 ، ش 3 ، م 22 ،ت:25336137 – 60003657 – 99109301.

علي سعد حمد الخضر – 81 عاما- شيع – الرجال : الروضة ، ق 4 ، ش 45 ، A18 – النساء : الشامية ، ق 8 ، شارع سكينة بنت الحسين ، م 21 ،ت:24819662.

جواد أحمد محمد العطية – 73 عاما- شيع – الرجال : المنصورية ، ق 2 ، ش 28 ، م 8 ، الحسينية العباسية – النساء : الجابرية ، ق 10 ، ش 12 ، م 7 ، فترة عزاء النساء عصراً فقط ،ت:99638528.

مريم عبدالله عبداللطيف العمر، زوجة،عبدالرزاق علي البعيجان – 69 عاما- شيعت – الرجال : الدعية ، ق 4 ، شارع حمزة ، م 23 ، ديوان العمر – النساء : مشرف ، ق 2 ، ش 2 ، م 30 ،ت:96922005 – 95552600.

بسام عبدالمطلب جواد أحمد – 38 عاما- شيع – الرجال : المنصورية ، حسينية الأوحد – النساء : السرة ، ق 3 ، شارع علي بن أبي طالب ، م 26 ،ت:97873220.

عجره سعد مبارك العازمي، أرملة،سعود عيد مبارك – 90 – شيعت – جابر العلي ، ق 4 ، ش 10 ، م 9 ،ت:55093322 – 99396575.

أسماء عدنان فاضل السلمان – 29عاما – شيعت – الرجال : الرقعي ، مسجد الإمام المهدي – النساء : خيطان الجنوبي ، ق 3 ، ش94 ، م 172 ،ت:55563661 – 99171737.

حصة إبراهيم عبدالرحمن الصيخان، أرملة،سليمان راشد عبدالعزيز الصيخان – 65 عاما – تشيع بعد صلاة عصر الجمعة – الرجال : بيان ، ق 9 ، شارع الأول ، ج 8 ، م 20 – النساء : بيان ، ق 2 ، ش 2 ، م 23 ،ت:65980999 – 60621777.