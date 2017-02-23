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أبرز عناوين صحف الجمعة:- «مكافحة الفساد» ترفض الاستقالة.. الجيش العراقي على مشارف أحياء غرب الموصل.. العزب لـ «الراي»: استقالة الحربي وُضعت بين يدي القيادة السياسية


23/2/2017  الآن - صحف محلية  11:55:22 PM

أبرز عناوين صحف الجمعة:- «مكافحة الفساد» ترفض ...
من الجريدة

الجريدة

«مكافحة الفساد» ترفض الاستقالة

 الجيش العراقي على مشارف أحياء غرب الموصل

 اختفاء ترخيص عيادة وزير الصحة الخاصة

 الأنباء

لا مناقشة لأي استجواب غير دستوري

 تشكيل نيابي توافقي لإنجاز القضايا الشعبية

 الراي

العزب لـ «الراي»: استقالة الحربي وُضعت بين يدي القيادة السياسية

 تصنيف قضية البراك من جناية إلى جنحة ... يحوله من مجني عليه إلى معتدٍ

 «إرحية» منطقة «سكنية» نهاية 2017

 


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