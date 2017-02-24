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24/2/2017 1:33:43 PM

مشاكل الخادمات السريلانكيات تتفاقم


122 عاملة واجهن الإعتداء الجسدي وعدم دفع الرواتب

24/2/2017  الآن- الراي   10:32:44 AM
122 عاملة واجهن الإعتداء الجسدي وعدم دفع الرواتب

أعلنت وزيرة العمل الخارجي السريلانكية ثلاثا أتوكوريل أن «122 عاملة منزل سيلانية في الكويت واجهن مشاكل تتراوح بين التعرض لاعتداءات جسدية أو عدم دفع رواتب أو انتهاء مدة العقد»، لافتة إلى أنه «تمَّ الاتصال بأسرهن وتقديم مساعدات مالية لهن».

وقالت أتوكوريل: إن «44 عاملة تمَّ توفير مكان آمن لهن في الكويت بعد تعرضهن لمشاكل مع كفلائهن، وذلك قبل أن يتم ترتيب عودتهن، فيما ثمة 78 بصدد العودة أيضاً لموطنهن».

ونشرت وسائل إعلام سريلانكية تفاصيل عودة العاملات، مشيرة إلى أن البعض منهن لم يتقاضين رواتبهن منذ سنوات، وتمَّ التدخل من الجهات الرسمية لحل قضاياهن.



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