تقرير: ميليشيا الحوثي دمرت 578 مسجداً

اعتدت ميليشيا الحوثي على 578 مسجداً وداراً للقرآن، وعثت فيها تدميراً ونهباً وانتهاكاً، إضافة إلى خطفهم الخطباء والأئمة والمصلين، كما أجبروا خطباء جوامع ومساجد صنعاء على ترديد شعارات طائفية دخيلة، كالصرخة وغيرها من الشعارات التي تحرض على القتل والتدمير وبث العداوة بين أطياف المجتمع اليمني.

وذكر تقرير صادر عن برنامج التواصل مع علماء اليمن، بحسب تقرير لصحيفة 'عكاظ' اليوم الجمعة، أن 29 مسجداً دُمر بشكل كامل، فيما تعرض 24 مسجداً آخر لأضرار بالغة، وتهدمت أجزاء من مباني تلك المساجد نتيجة التفجير أو القصف الذي تقوم به المليشيات الحوثية الانقلابية في اليمن.

وأضاف التقرير أن الحوثيين هدموا 16 داراً للقرآن الكريم، ومثلها من المراكز الدينية بذات الأسلوب، واقتحموا 146 مسجداً، وقاموا بتحويلها إلى ثكنات لجنودهم ومخازن لأسلحتهم.

كما قامت ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح خلال ثلاث سنوات، باقتحام 84 مسجداً وتهديد المصلين داخلها، ونهبوا 12 مسجداً، فيما تعرضت خمسة مساجد لإطلاق النار، فضلاً عن خطف وتعذيب 150 من أئمة وخطباء المساجد وبعض المصلين، وفقاً للتقرير.