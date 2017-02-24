جابر المبارك صامت ومحمد بن راشد يبارك إحتفالاتنا الوطنية- يكتب فيحان العازمي

جابر المبارك والصمت المطبق

أمر محزن وغريب في وقت واحد ونحن نرى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك وهو في صمت مطبق في ظل ما تشهده البلاد من احتفالات وطنية بمناسبة العيد الوطني وعيد التحرير من الغزو العراقي. وللأسف نرى غياب واضح لرئيس الوزراء عن مشاركة الشعب او حتى الحديث عبر وسائل الإعلام ليتحدث عن هذه المناسبة العزيزة على قلوب الشعب الكويتي. وكأن سموه خارج منطقة التغطية وكأن الأمر لا يعنيه وكأنه يعيش في بلد آخر على الرغم من ان رؤساء الحكومات دائما ما نجدهم يخاطبون الشعب عبر وسائل الإعلام سواء في المناسبات او غيرها. ولكن الشيخ جابر المبارك يكاد الوحيد الذي لم نرى له حتى اليوم أي لقاء على الهواء مباشرة.

ونقول ذلك، في ظل التهنئة التي تلقاها الشعب الكويتي من خلال رسائل عبر هواتفهم من سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس وزراء الامارات الشقيقة حاكم دبي حفظه الله بمناسبة الاعياد الوطنية وبارك قائد الانسانيه اطال الله بعمره سمو امير البلاد وللشعب الكويتي بهذه الإحتفالات، وللأسف ان ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لم يبارك ولم يقل اي كلمة بمناسبة الاعياد الوطنية، والسوال لسمو الرئيس هل تعلم ان غدا يوم العيد الوطني واليوم الذي يليه هو عيد التحرير ام انك نسيت ذلك يا سمو الرئيس؟.

سمو الرئيس سؤال يخطر على بال كل مواطن. لا تنمية لاتطور في عهد حكومتك، فماذا قدمت للبلد هذا سؤال يطرحه كل مواطن، وسموكم لم يقدم للبلد سوى شيء واحد لاينكره اي مواطن في عهدك سحبت جناسي ووضع صحي مزري ووضع اسكاني مزري. والله لانعلم مدى بخل سموكم حتي بالمباركة للشعب والمقيمين بالاعياد الوطنية، ونزولك للشارع بالاعياد الوطنية يزرع الروح الوطنية والروح المعنوية للمواطن والمقيم، ونقول ختاما شكرا بسمو الشيخ محمد بن راشد على المشاركة في افراحنا وعسي الافراح تدوم على الامارات الشقيقة، وحفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه.

فيحان العازمي