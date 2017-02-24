وفيات اليوم الجمعة 24 فبراير 2017

• زينب غلوم علي، أرملة: محمد علي غلوم نصر الله الاطرم، 90 عاما، (شيعت)، الرجال: الرميثية، مسجد مقامس، تلفون: 55551212، النساء: شرق، حسينية سيد علي

• منى فرحان دهام الشمري، زوجة: محمد عواد دهام الشمري، 56 عاما، (شيعت)، الرجال: النعيم، ق1، ش11، م1، تلفون: 50368888، النساء: النعيم، ق1، ش23، م9، تلفون: 65511115

• صفية محمد عيسى العصفور، أرملة: عبدالرحيم مشاري الياقوت، 74 عاما، (شيعت)، الرجال: الفيحاء، ق2، ش27، ج27، م1، تلفون: 99667668، النساء: العديلية، ق2، ش23، م6، تلفون: 97909096

• حيدر حبيب محمد العوض، 53 عاما، (شيع)، المنصورية، حسينية المشموم، تلفون: 99980934 - 66462774

سارة عبيد نهار الشمري، أرملة: خميس رديني محسن الشمري، 66 عاما، (شيعت)، الرجال: سعد العبدالله، ق6، ش609، م3، تلفون: 66012999، النساء: الجهراء، النعيم، ق3، ش4، م31، تلفون: 55534222

• طامي نقا شاجي المطيري، 89 عاما، (شيع)، عبد الله المبارك، ق6، ش605، م66، تلفون: 66082816 - 99686302

• ناصر أحمد راشد العليمي، 47 عاما، (شيع)، الرجال: السرة، ق3، شارع علي بن أبي طالب، م16، تلفون: 99229292، النساء: هدية، ق2، الشارع الاول، م223

• منيرة علي سعيد، أرملة: شريده عبد الله الشريده، 77 عاما، (تشيع بعد صلاة عصر غد السبت)، الرجال: الرميثية، ق5، شارع مالك بن أنس، ج49، م19، تلفون: 99854778 - 99021201، النساء: قرطبة، ق1، الشارع الاول، ج8، م11، تلفون: 99085981 - 25347737

«إنا لله وإنا إليه راجعون»