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25/2/2017 2:20:45 AM

أبرز عناوين صحف السبت:- طهران تحضّر للمطالبة بجزيرتي آريانا وزركوه الإماراتيتين.. مرونة حكومية لتطوير «الوثيقة الاقتصادية».. التجنيد الإلزامي لمن أتم 18 سنة في رمضان


24/2/2017  الآن - صحف محلية  11:48:35 PM

أبرز عناوين صحف السبت:- طهران تحضّر للمطالبة ...
من الجريدة

 

الجريدة

طهران تحضّر للمطالبة بجزيرتي آريانا وزركوه الإماراتيتين

 «الداخلية» تعتزم ترحيل أتراك معارضين إلى أنقرة

 اختبار القوة متواصل بين فريق ترامب ومعارضيه

 الأنباء

مرونة حكومية لتطوير «الوثيقة الاقتصادية»

 محمد بن راشد: أمير الكويت صديق ومعلم وأخ كبير وشعبها أهلي

 الراي

التجنيد الإلزامي لمن أتم 18 سنة في رمضان

 أبل: سحب المشاريع المتعثّرة من المقاولين وإعادة طرحها

 الأحمد: هدر المياه في الاحتفالات غير مرحب به دينياً وأخلاقياً وبيئياً

 


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