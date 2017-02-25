إضراب اللاعبين يهدد انطلاق الدوري الأرجنتيني

أعلنت نقابة اللاعبين المحترفين الأرجنتينيين اليوم أن دوري المحترفين، المقرر انطلاقه في 3 مارس المقبل، من الممكن أن تتأخر انطلاقته إذا لم تتمكن الأندية من سداد ديونها لدى اللاعبين والبالغة 16.8 مليون دولار.

ويبقى استئناف دوري الدرجة الأولى، الذي كان محددًا له من قبل منتصف فبراير الجاري وتم تأجيله فيما بعد حتى 3 مارس المقبل لدواعي اقتصادية، محل شك بسبب إضراب اللاعبين.

وأرسلت النقابة اليوم بيانا للاتحاد الأرجنتيني تبلغه فيه بـ'الوضع المتردي الذي تعاني منه عدة أندية مشاركة في البطولات المحترفة المختلفة التابعة للاتحاد'.

وفسر البيان أنه 'في بعض الحالات' بلغت الديون من رواتب اللاعبين 'أربعة أشهر'.

وأضاف البيان 'ترى نقابة اللاعبين المحترفين عدم توافر الظروف الملائمة لبدء الجزء الثاني من البطولات التي ينظمها الاتحاد الأرجنتيني، يوم 3 مارسالمقبل بالنسبة للدرجة الأولى، ولهذا نعلن أن اللاعبين لن يشاركوا في أي مواجهات رسمية احتجاجا على الأسباب المذكورة سلفا'.

وأقيمت آخر جولات الدوري الأرجنتيني، الرابعة عشر، الذي يتصدره بوكا جونيورز برصيد 31 نقطة في 19 ديسمبر الماضي.