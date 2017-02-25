الذكرى الـ 56 تحل وسط احتفالات شعبية

تحل اليوم الذكرى الـ56 لاستقلال الكويت والتي يحتفل بها الكويتيون هذا العام، حيث لبست الكويت ثوب الفرح والابتهاج في ايام احتفالاتها في ذكرى العيد الوطني وعيد الاستقلال وذكرى تحرير الكويت من براثن الغزو العراقي الغاشم، وعبر المواطنون والوافدون عن فرحتهم من خلال مسيرات في الشوارع ووضع الزينات على السيارات والملابس، وتمنوا ان تعم هذه الافراح على البلاد كافة دون حدوث اي مشاكل.

هذا وقد نظمت عدد من السفارات والقنصليات الكويتية في عواصم عالمية احتفالات بالعيد الوطني الـ56 للاستقلال والذكرى 26 ليوم التحرير تضمنت جملة من الأنشطة التي تبرز الوجه الثقافي والحضاري والعربي للكويت وتوزيع منشورات تعريفية، فيما أبرز رؤساء البعثات الكويتية في كلماتهم أن أعياد الكويت ما هي إلا محطات فخر واعتزاز بإنجازات مشرقة.

فيما انطلقت أمس «معارك» الأعياد الوطنية على شارع الخليج، حيث انتشر الأطفال «مدججين» بمختلف أنواع «الأسلحة» المائية للتعبير عن فرحتهم بأسلوبهم الخاص، فيما كان الحضور الأمني بارزاً لضبط الأمور الميدانية ومنع أي خروج عن الحدود المسموح بها في الاحتفالات.

وانتشرت العائلات على امتداد شارع الخليج كباراً وصغاراً مرتدين ألوان العلم الوطني الغالي، فيما جابت الشارع السيارات التي ارتدت حلة العيد الوطني أيضاً.