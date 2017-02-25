إخماد حريق فندق مكون من ٢٠ طابق بالسالمية

ذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء ان فرق الإطفاء اخمدت قبل قليل حريق محدود في فندق مكون من ٢٠ طابقاً على شارع البلاجات بمنطقة السالمية ، وأوضحت الإدارة بأن مركز عمليات الإدارة العامة للإطفاء تلقى بلاغاً في تمام الساعة ٢:٣٥ مساءً وقد هرعت على اثره مراكز اطفاء السالمية والسالمية الجنوبي والإنقاذ الفني ، في حين وصلت اول فرقة اطفاء للموقع في غضون ٦ دقائق ، واضافت الإدارة بأن الحريق اندلع في غرفة المحاسبة والتي تقع في الطابق الرابع وقد تمت عملية الإخلاء وانقاذ المحتجزين لعدد ١٨٥ نزيلاً دون ان يسفر الحادث عن وقوع اي اصابات ماعدا ٣ حالات عولجت في الموقع بسبب استنشاق الدخان وتمت مكافحة الحريق واخماده.

وفي ختام البيان قالت ادارة العلاقات العامة والإعلام بأن التحقيق جاري لمعرفة الأسباب التي ادت الى وقوع الحادث.



