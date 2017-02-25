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26/2/2017 4:58:54 AM

أبرز عناوين صحف الأحد:- الأفراح بالأعياد الوطنية تعم الكويت.. مخاوف نيابية من المحسوبية في التجنيد الإلزامي.. الجبير في العراق فجأة لإعادة العلاقات إلى مسارها الصحيح.. إقامة مؤقتة للأتراك «المعارضين» إلى حين تسوية أوضاعهم.. لا تقليص لقروض «الائتمان»


25/2/2017  الآن - صحف محلية  11:44:25 PM

أبرز عناوين صحف الأحد:- الأفراح بالأعياد ...
من الجريدة

الجريدة

الجبير في العراق فجأة لإعادة العلاقات إلى مسارها الصحيح

 المطوع لـ الجريدة.: تقليص إنجاز المطار الجديد ولن نسمح بتكرار تطاير الحصى

 الأفراح بالأعياد الوطنية تعم الكويت

 الأنباء

لا تقليص لقروض «الائتمان»

 ملفات شائكة تحسمها «الداخلية والدفاع» غداً

 الراي

مخاوف نيابية من المحسوبية في التجنيد الإلزامي

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