27 فبراير 1992.. الذكرى الأولى للتحرير ورفع العلم في ساحة العلم

كان يوما مفعما بالنصر والاعتزاز حين احتفلت دولة الكويت في 27 فبراير عام 1992 بالذكرى الأولى للتحرير من الغزو العراقي الغاشم والذكرى ال31 للاستقلال وشهد ذلك اليوم رفع العلم على سارية ساحة العلم بحضور الأمير الوالد الراحل الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح طيب الله ثراه حين كان وليا للعهد ورئيسا لمجلس الوزراء وسط حضور رسمي وشعبي كبير.

وساحة العلم هي المركز الرئيسي لإقامة الاحتفالات الوطنية وتقع قرب شارع الخليج العربي وفيها أطول سارية لعلم الكويت اذ يصل طولها إلى 36 مترا وتحتضن الساحة حاليا مركز (جابر الأحمد الثقافي) الذي افتتحه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في 31 أكتوبر الماضي.