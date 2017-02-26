ألمانيا تجدد رفضها تخفيض ديون اليونان

قال نائب وزير المالية الألماني في مقابلة تذاع اليوم، الأحد، إنه لا ينبغي أن تحصل اليونان على مساعدات تقود لتحمل دائنين خسائر في قروضهم، مؤكداً معارضة ألمانيا خفض ديون أثينا.

وقال ينس سبان، في مقابلة مع الإذاعة الألمانية الرسمية 'دويتشلاند فونك'، بحسب نص مكتوب، 'يجب ألا يكون هناك إنقاذ'.

وأضاف أنه يعتقد أن هناك احتمالا كبيرا للتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لا يقود لتكبد دائني اليونان خسائر بسبب شطب ديون.

ودعا صندوق النقد لخفض كبير لديون اليونان وهو ما تعارضه ألمانيا التي تقدم أكبر مساهمة في ميزانية آلية الاستقرار الأوروبية، وهي صندوق لتقديم مساعدات لمنطقة اليورو.

واتفقت اليونان مع الدائنين يوم الإثنين الماضي على أن تواصل أثينا الإصلاحات، لتذليل العقبات التي تعرقل المحادثات مع الدائنين والتي أدت لوقف صرف تمويل إضافي لليونان.

ومن المقرر أن يعود مفتشون من المفوضية الأوروبية وآلية الاستقرار الأوروبي وصندوق النقد والبنك المركزي الأوروبي لأثينا، الأسبوع الجاري.



