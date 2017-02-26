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27/2/2017 2:28:02 AM

أبرز عناوين صحف الإثنين:- «الـ 26 النيابية» تؤيد «حرمان المسيء»!.. أبل: نحشد كل طاقاتنا لتقليل فترة انتظار «الرعاية السكنية».. معالجة أوضاع «الصحة» بعيداً عن التصعيد.. «التربية» تواكب الغش الإلكتروني في الاختبارات


26/2/2017  الآن - صحف محلية  11:47:57 PM

أبرز عناوين صحف الإثنين:- «الـ 26 النيابية» ...
من الجريدة

الجريدة

«الـ 26 النيابية» تؤيد «حرمان المسيء»!

 «صندوق المشروعات»: لم نتسلم من «الصناعة» أراضي المبادرين

 أبل: نحشد كل طاقاتنا لتقليل فترة انتظار «الرعاية السكنية»

 الأنباء

معالجة أوضاع «الصحة» بعيداً عن التصعيد

 المرداس لقراء «الأنباء»: أغلبية نيابية ساحقة لتمرير القوانين الشعبية

 

الراي

الحكومة تتسلّح دستورياً لمواجهة مساءلة رئيسها

 الحربي يعيّن شقيق علي الدقباسي مديراً لمكتب وكيل وزارة الصحة

 «التربية» تواكب الغش الإلكتروني في الاختبارات

 


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