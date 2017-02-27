طلب معرفة الإستثناءات في وزارات الدولة والجهات الحكومية

وجه النائب المحامي الحميدي السبيعي سؤالين برلمانيين، الأول لوزير التربية وزير التعليم العالي. ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء. حيث تعلق السؤال الأول بشروط شغل الوظائف الإشرافية. حيث جاء في سؤال السبيعي 'هل سبق الإستثناء من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006 بشان شروط شغل الوظائف الأشرافية في وزارة التربية والتعليم وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتي تسري بشأنها أحكام القانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاته ؟ فإذا كانت الإجابة بنعم نرجو تزويدنا تلك الحالات المستثناة مع الأسباب القانونية لذلك ، وذلك من عام 2012

لغاية ورود السؤال؟'.

وفي سؤاله الثاني الموجه لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء تساءل السبيعي 'هل يجوز الإستثناء من قرارات مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006 بشان شروط شغل الوظائف الأشرافية في الوزارات و الإدارات الحكومة والمؤسسات العامة التي تسري بشأنها أحكام وقرارات قانون الخدمة المدنية وتعديلاته ؟ فإذا كانت الإجابة بنعم نرجو تزويدنا بهذة الإستثناءات والنصوص القانونية ، والقرارات التي تم الإستناد عليها في ذلك؟'.