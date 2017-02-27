صالح المزيد يستعرض مسيرته: يا سمو رئيس مجلس الوزراء انّزَح للوَراء !

وفق الدستور الأمير هو الذي يختار رئيس مجلس الوزراء بعد المشاورات التقليدية، وهذاحق أصيل لسمو الأمير، ووفق الدستور أيضاً من جهة حرية الرأي وحق التعبير، لنا الحق الأصيل في بيان الرأيّ في قدرات سمو رئيس مجلس الوزراء ومدى كفاءتهُ.

فيا شيخ جابر المبارك الصباح المحترم !

أنتَ منذ سنة ٢٠١٢ وإلى الآن وانتَ رئيساً لمجلس الوزراء، يعني ما يُقارب خمسة سنوات على عرش رئاسة الحكومة، فماذا قدمت للكويت وشعبها؟!، ما هي التنمية الحقيقية التي رأيناها وشعرنا بها على صعيديّ التنمية البشرية والإجتماعية والتنمية الإقتصادية والسياسية؟!، لا شيء!، فالمقابل أنك تُشارك في تنمية بناء دول وتساهم بالعطايا والمنح بشكل كبير!! 'عين عذاري!'

و بِعهدكَ تم سحق إرادة الأُمة عبر إبطال مجالس الأُمة وَما زلنا تحت تهديد سيف إبطال المجالس جرّاء أخطاء حكومتك الإجرائية مع وجود طاقمها الإستشاري القانونيّ والدستوريّ 'العرمرم!'، ولم تُحاسب أبداً من قام بهذهِ الإجراءات الخاطئة رغم الكوارث السياسية التي نشبت بسببها، وهنا شك وريبا ومليووووون علامة استفهام؟؟؟؟!

وبِعهدكَ تم تهديد الرفاة للشعب! وسادَ شعور عدم الإطمئنان، وتم بث الرعب بأن الكويت مقبلةٌ على هلاك وعجز مالي فأنشأتَ الوثيقة الإقتصادية التي ذهبتْ إلى جيب المواطن مباشرةً!، والمواطن دفع ثمن ذلك أزاء إرتفاع الأسعار والغلاء المتضخم جراء إرتفاع أسعار البنزين!!

وانتَ يا شيخ جابر المبارك تنعم بقصركَ وحرسكَ!!

وبِعهدكَ تم تنكيس العَلَم الكويتيّ واستبدالهُ بآخر في المحافل الدولية الرياضية، وتم إيقاف النشاط الرياضي الكويتيّ لزمن كبير ولا زلنا في عمق هذا الإيقاف حتى الآن، فانكسر الشعب لاسيما الشباب الذي الرياضة بالنسبة لهُ أصلٌ!، ولم تحركَ ساكن لحَلحَلت الأمر وفق القانون الدولي بل فاقمّتَ المشكلة واتسع الرقعُ على الراقِعِ فواجَهَ نواب الأُمة الأفاضل الوزير المعنيّ الذي أنتَ تدافع عنه بشكل غير عادي حتى آخر نفسهُ السياسيّ، وتم كشف الأمر للاُمة والوزير قدم استقالتهُ لعدم كفاءتهُ وأنتَ توافق على ما قام بهِ الوزير من قرارات كانت السبب في تنكيس عَلَم الكويت في المحافل الدولية الرياضية !

وبِعهدكَ تم هدم المواطنة! فتم سحب الجناسي على خلاف سياسيّ مع طرف معين وذلك باستغلال القانون المعيب الذي جعل أمر المواطنة مرهون بشخطة قلم مزاجكَ وأقول مزاجكَ!، والدليل على ذلك عند المحاكم لم تقدم أي برهان على الإدعاءات التي جرائها سحبتم الجناسي!

وبِعهدكَ تم عزل خصومك السياسيين عن العمل البرلماني انتقاماً منهم!، وكأنك تملك العمل البرلماني ملكاً خاصاً بحيث تدعو من تريد وتمنع من تريد!، وهل اصبح مجلس الأُمة ديوانُكَ الذي في قصرك؟!، مع العِلم انكَ لا تهتم بالعمل البرلماني اصلاً!، فحضورك لجلسات مجلس الأُمة ووجودك بقاعة عبدالله السالم خير دليل وبرهان!، فإنك تدخل البرلمان وكأنك داخل ديوان تشرب الشاي وتخرج فوراً!!

وبِعهدكَ صار أمرٌ غريب ولا حتى بالأحلام نشاهدهُ!، رئيس الحكومة 'وهو أنتَ' يقول أن مسوؤلين الجهاز الإداريّ القياديّ بالدولة تم تعيينهم بالواسطة!!

ياااااا ربااااه!، خلال الخمسة السنوات هذهِ أنتَ المسؤول الأول عن إصدار مراسيم تعين هؤلاء القياديين!، وهل اعفيتَ هؤلاء الغير أكفاء اللذين أتوا بالواسطة؟ هل تغير نهجكَ في إختيار القياديين؟! لاااااااا !

والطامة الكبرى أنك رئيساً لمجلس الوزراء ولم تظهر في مؤتمرات صحفية لتصرح وترد على اسئلة السلطة الرابعة 'الصحافة' التي لم تعي لها أي إهتمام رغم القضايا السياسية الهامة والكبيرة التي حصلت على صعديّ الداخلي والخارجي، وأقول يمكن ظهرت في خمسة مؤتمرات صحفية خلال الخمس سنوات'وهذي من عندي' .. يمكن والله لا أذكر أنك ظهرت!

وشكراً أنكَ يوماً ما صعدتَ المنصة في مجلس الأُمة حينما تم استجوابكَ وقلت بصوتكَ: ياكويت عزچ عزنا!!، فالحمدلله سمعنا صوتكَ !

قبل أن أقول لكَ أنّزَح للوراء!

هل تعلم أن الديوان الأميريّ هو مِن أول مَن بيّن عجزك وعدم كفاءتك؟!، هل تعلم انهُ يدير مشاريع بأشكالها المختلفة عنكَ!؟، هل تعلم أن الديوان الأميريّ أخذ دورك ويقوم بالواجبات التي على عاتقكَ

يا 'سمو رئيس مجلس الوزراء'؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

أقولها لكَ .. أرحل وأنّزَح للوراء .. وقدم استقالتك، وليختار سمو الأمير غيرك يتحمل الأمانة ويقوم بواجباته ويقف عند مسؤولياته ويحقق طموحات الشعب.

بقلم/ صالح المزيد