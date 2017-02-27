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27/2/2017 10:28:15 PM

وفيات الاثنين 27 فبراير 2017


27/2/2017  الآن - وكالات  7:14:20 PM
وفيات الاثنين 27 فبراير 2017

فريده عبدالله علي الحرز – 62 عاما – شيعت – الرجال: المنصورية ، ق 2 ، ش 28 ، م 8 ، الحسينية العباسية – النساء: الدسمة ، ق 3 ، ش 33 ، م 7 – ت:97336433
فهد يوسف برجس محمد البرجس – 40 عاما – شيع – الرجال: النزهة ، ق 3 ، ش 35 ، م 8 – النساء: حطين ، ق 2 ، ش 212 ، م 36 – ت:99764640 – 99779898
سعود عبدالعزيز عبدالرحمن الخضير – 81 عاما شيع – الفيحاء ، ق 3 ، ش 31 ، م 13 – ت:97663379
راكان سعد نعيم ريكان العجمي – 24 عاما – شيع – الرجال: خيمة عند مدخل القيروان على الدائري الرابع – النساء: القيروان ، ق 3 ، ش 316 ، م 12 – ت: 55751555

 



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