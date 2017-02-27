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28/2/2017 2:21:10 AM

أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- الرومي: «حرمان المسيء» ماله لزمة.. «الأعلى للتخطيط » للحكومة: أوقفوا الهدر .. نواب يردّون على «التأمينات»: فوائدكم مخالفة للشرع.. إهدار 17 مليون غالون مياه خلال يومين


27/2/2017  الآن - صحف محلية  11:48:57 PM

أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- الرومي: «حرمان ...
من جريدة النهار

الجريدة

الرومي: «حرمان المسيء» ماله لزمة

 «صوتان» و«10 دوائر» أمام «الداخلية والدفاع»

 «حدس» و«ثوابت الأمة» يتراجعان عن رفض القانون

 الأنباء

«الأعلى للتخطيط » للحكومة: أوقفوا الهدر     

 اجتماع وشيك لكتلة الـ 26 واستعجال تعديل سنّ الحدث إلى 18 عاماً

 الراي

نواب يردّون على «التأمينات»: فوائدكم مخالفة للشرع

 العزب لـ «الراي»: تشكيل لجنة تحقيق لتحصيل مستحقات «العدل»

 لجنة «الحاويات» البرلمانية تحقق ميدانياً في ميناء الشويخ غداً

 النهار

إهدار 17 مليون غالون مياه خلال يومين

 75 أسيراً لم يعتمدوا كشهداء حتى الآن

 


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