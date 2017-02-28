نشر إعلاناً عبر حسابه موجه للعالم العربي والمكافأة تصل إلى مليون درهم

علن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن بدء مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بالبحث عن صناع الأمل في العالم العربي. ونشر عبر حسابه على «تويتر» ملصقاً تعلن من خلاله المبادرات عن حاجتها إلى صناع أمل للعمل معها. واشترطت المبادرات، أن تنطبق على الترشيحات المتقدمة مجموعة من الشروط والمؤهلات والخبرات، تتمثل في إتقان مهارات البذل وخدمة الناس، وخبرة لا تقل عن مبادرة مجتمعية واحدة في العمل والعطاء التطوعي، أو أي من الأعمال الإنسانية أو الخيرية أو التخصصية التي تسهم في إسعاد الناس، فضلاً عن أن يكون المترشح مشهوداً له في مجتمعه بحسن السيرة وجمال السلوك الإنساني، وأن يكون إيجابياً ومؤمناً بطاقات من حوله من أبناء الوطن العربي، وأن يكون عمره من 5 إلى 95 سنة. وأشارت المبادرات إلى أن التقدم مفتوح لكل مواطني العالم العربي، وأن المقبول سيحصل على مزايا ومكافآت تصل إلى مليون درهم.

وأوضحت أن الترشيحات تُقبل من الأفراد بأنفسهم أو بالتزكية، كما أنه تُقبل ترشيحات المؤسسات، على أن ترسل السير الذاتية عبر الموقع www.arabhopemakers.com