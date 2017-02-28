وفاة شاب في سنغافورة... بسبب 'سناب تشات'

توفي شاب يبلغ من العمر 17 عاماً في سنغافورة على خلفيّة محاولته تصوير فيديو على 'سناب تشات'.

وكان الشاب جوناثان تشاو يعتزم تصوير فيديو على 'سناب تشات' له يقوم خلاله بحيلة للقفز من الطابق الرابع في مجمع تجاري. وطلب من صديقته روث تصويره.

وقفز الشاب الذي كان يأمل أن يهبط على حافة، تبيّن أنّها مصنوعة من الجصّ، فما أن وصل إليها، تمزّقت المواد الهشّة، وهبط 4 طوابق.

ونقل موقع 'توداي' عن صديقة تشاو، روث، قولها إنّ 'الأول كان يعتقد أنّ الحافة مصنوعة من مادة صلبة، ولكنّه ما إن وصل إليها اكتشف أنّها ليست كذلك، فسقط'.

ويُظهر فيديو مأخوذ من كاميرا مراقبة وقوف الصديقين على حافة شرفة، بينما تحاول روث التصوير، فيقفز تشاو، وتُصدم روث.

وساد جدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تلك الحادثة، إذ انقسمت الآراء حول مَن يجب أن يُلام. فاعتبر بعض المستخدمين أنّ الشاب كان يجب أن يكون حذراً وألا يقترف عملاً كهذا، بينما رأى آخرون أنّ الحقّ على المجمع التجاري الذي لم يُحذّر من نوعية المواد الموجودة ومن المرور في تلك المنطقة.