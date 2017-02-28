مصدر أمني: الجاني لم يقدم سبب مقنع للجريمة

قال مصدر أمني لـ ان السعودي قاتل زوجته في تيماء اخضع لتحقيقات في مقر المباحث الجنائية واعترف بجريمة وتبين ان السلاح المستخدم في الجريمة والذي أطلق منه القاتل طلقتين علي جسد زوجته أصابت الاولي رقبتها والثانية صدرها غير مرخص , وقال المصدر أن القاتل اعترف ولكنه لم يقدم سبب مقنع للجريمة , يشار الي ان المجني عليها نقلت في حالة حرجة جدا الي مستشفي الجهراء ولفظت انفاسها الاخيرة في المستشفي.

وأقدم سعودي على قتل زوجته المواطنة في منطقة تيماء بمحافظة الجهراء، وأشار مصدر أمني الى أن السعودي وهو في الخمسين من عمره، قتل زوجته وهي مواطنة كويتية 'لأسباب عائلية'.

ووفق المصدر فقد 'استخدم الجاني مسدساً وأطلق عليها ثلاث رصاصات أصابت رأسها وقلبها مما أودى بحياتها، ثم سلم نفسه للسلطات الأمنية'.