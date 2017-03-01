تقرير: 26 طالباً فلسطينيّاً استشهدوا العام الماضي

استشهد 26 طالباً فلسطينياً على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، إضافة لمعلم واحد، خلال العام 2016، فيما بلغ عدد المعتقلين من الطلبة والمعلمين والموظفين 198 من المحافظات الشمالية الفلسطينية، بحسب وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية.

وأظهر تقرير أصدرته الوزارة الفلسطينية، عبر الإدارة العامة للمتابعة الميدانية، حول الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسيرة التعليمية خلال العام 2016؛ تعرض 89799 طالباً وطالبة و5528 معلماً ومعلمة وموظفاً لاعتداءات من قوات الاحتلال؛ تنوعت ما بين ارتقاء الشهداء وسقوط الجرحى والاعتقالات والاحتجاز والإقامات الجبرية والتأخير على الحواجز والحرمان من الوصول الآمن للمدارس من خلال إغلاق الحواجز والبوابات وإقامة الحواجز الطيارة.

وبحسب التقرير، فقد بلغ عدد الجرحى 1810 من الطلبة و101 من المعلمين والإداريين؛ وتنوعت الإصابات ما بين (الإصابة برصاص حي، برصاص مطاطي، والضرب المبرح، ودهس من مستوطنين، بالإضافة إلى استنشاق العشرات من الطلبة للغاز المسيل للدموع وغيرها).

كما أشارت الوزارة في تقريرها، إلى أن 162 مدرسة تعرضت لاعتداءات الاحتلال، حيث تنوعت ما بين اقتحام وإطلاق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز والصوت وإلحاق الخسائر المادية بالمدارس وتعطيل الدوام سواءً بشكل كلي أو جزئي وإصدار الإخطارات بحق المدارس.

وجددت الوزارة مناشدتها كافة المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع الدولي، الحقوقية والإنسانية، التدخل والتحرك العاجل لحماية العملية التعليمية في فلسطين، وفضح ممارسات الاحتلال العدوانية التي تضرب بعرض الحائط كل القوانين الدولية والإنسانية؛ ضماناً لحق أطفال فلسطين الإنساني بالتعلم الحر والآمن.