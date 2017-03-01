الأمم المتحدة: النظام السوري قصف 'عمدا' قافلة إنسانية

قال محققون تابعون للأمم المتحدة يوم الأربعاء إن طرفي المعركة في مدينة حلب السورية ارتكبا جرائم حرب بما في ذلك طائرات الحكومة السورية التي قصفت 'عمدا' قافلة إنسانية مما أدى إلى مقتل 14 من عاملي الإغاثة ووقف العمليات الإنسانية.

وذكر المحققون في أحدث تقاريرهم أن القوات السورية والروسية نفذت 'ضربات جوية يومية' على شرق حلب الذي كان تحت سيطرة المعارضة من يوليو تموز وحتى سقوط المنطقة في 22 ديسمبر كانون الأول مما أدى إلى مقتل مئات وتدمير مستشفيات.

وقال التقرير إن جماعات المعارضة قصفت غرب حلب الذي يقع تحت سيطرة الحكومة مما أدى إلى سقوط عشرات بين قتيل وجريح كما منعت المدنيين من الخروج من شرق حلب واستخدمتهم دروعا بشرية وهاجمت حي الشيخ مقصود السكني الكردي. ووصف التقرير الواقعتين بأنهما من جرائم الحرب.