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1/3/2017 11:13:21 PM

وفيات الأربعاء 1 مارس 2017


1/3/2017  الآن  7:22:46 PM
وفيات الأربعاء 1 مارس 2017

سليمان علي عيسى الغنيم، 81 عاما، (شيع)، الرجال: ضاحية عبد الله السالم، ق2، شارع حمود يوسف النصف، م39، ديوان الغنيم، تلفون: 25324424، النساء: قرطبة، ق3، ش4، ج4، م33

 عيد راشد عيد الغريب، 84 عاما، (شيع)، الرجال: الصباحية، ق2، ش9، م99، ديوان حمود علي الغريب، تلفون: 55556111، النساء: شرق الاحمدي، ق2، ج6، م440، تلفون: 94498999

 هيه محمد عثمان الخوالد، 77 عاما، (شيعت)، الرجال: صباح السالم، ق6، الشارع الاول، جادة 1، م68، تلفون: 99760926، النساء: صباح السالم، ق10، ش2، جادة 2، م28، تلفون: 66775838

 عميم مبارك عيد بن عايش العازمي، 77 عاما، (شيع)، الرجال: العقيلة، ق2، ش220، م42، تلفون: 99044956، النساء: الصباحية، ق4، ش13، م77، تلفون: 99885207
إنا لله وإنا إليه راجعون



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