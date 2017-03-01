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أبرز عناوين صحف الخميس:- الحربي باقٍ والسهلاوي إلى التقاعد.. «مكافحة الفساد» تشكو دميثير لعدم تقديمه الإقرار الأول لذمته.. أمر دولي بمنع سفر وتجميد أصول 8 كويتيين «إرهابيين».. سمو ولي العهد بحث مع الأمير سلمان بن حمد العلاقات الثنائية


1/3/2017  الآن - صحف محلية  11:41:12 PM

أبرز عناوين صحف الخميس:- الحربي باقٍ والسهلاوي ...
من جريدة النهار

الجريدة

الحربي باقٍ والسهلاوي إلى التقاعد

 «مكافحة الفساد» تشكو دميثير لعدم تقديمه الإقرار الأول لذمته

 الصبيح لـ الجريدة.: فتح تحقيق فيما أثير عن «إيداعات» نائب حالي

 الأنباء

تعديل تعرفة الكهرباء والماء

الغانم عن الوضع السياسي: متفائل بانفراجة قريبة

الراي

أمر دولي بمنع سفر وتجميد أصول 8 كويتيين «إرهابيين»

السهلاوي ينزع فتيل أزمة وزارة الصحة ويتقدم باستقالته إلى رئيس الوزراء اليوم

 «المساعدات الاجتماعية» على طريق الإلغاء... واستبدالها بالخدمات

 النهار

الغانم: الانفراج قريب ونسعى للاستقرار السياسي

 سمو ولي العهد بحث مع الأمير سلمان بن حمد العلاقات الثنائية

 


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