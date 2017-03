السعودية تحظر مؤقتاً استيراد لحوم الدواجن والبيض من الكويت

وسط صمت رسمي من الجهات المختصة في الكويت ومن دون الإشارة لهذا المنع او أسبابه والتوضيح للعامة. حظرت الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية الشقيقة مؤقتاً، استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من دولة الكويت، بسبب انتشار مرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة فيها.

واللافت هنا ان الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية نشرت بوستر تعريفي مرفق بالخبر بينت ان المنع لشهري يناير وفبراير ولم يعرف حتى الآن إن كان المنع مستمرا لشهر مارس الجاري أو من عدمه، لا سيما ان الهيئة عبر حسابها الرسمي نشرت المنع بالأمس 1 مارس، وشكل هذا المنع صدمة واسعة لدى الشارع المحلي من خلال ردود فعلهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي من غياب اي تعليق من قبل السلطات الكويتية المختصة تجاه هذا الموضوع الخطير والحساس.

وأوضحت الهيئة- عبر موقعها الرسمي- أن تقرير التبليغ الفوري الصادر من المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE)، أفاد بظهور مرض إنفلونزا عالطيور عالي الضراوة من عترة (H5N8) في الكويت، وبناء على ذلك، صدر قرار الهيئة بفرض حظر مؤقت على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما منها.

واستثنت 'الغذاء والدواء' من الحظر المؤقت، لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما المعاملة حرارياً أو بأي طريقة أخرى كفيلة بالقضاء على فيروس إنفلونزا الطيور، على أن تكون مطابقة للاشتراطات والضوابط الصحية والمواصفات القياسية المعتمدة، مع إرفاق شهادة صحية تثبت أن المنتج معامل حرارياً أو بأي طريقة أخرى كفيلة بالقضاء على فيروس إنفلونزا الطيور، وأن تكون صادرة عن الجهات الرسمية المختصة في الكويت،

ويستمر هذا الحظر المؤقت لحين استقرار الوضع الصحي للثروة الحيوانية هناك.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء، علّقت مؤخراً استيراد الروبيان الطازج والمبرد والمجمد من ولاية (the Union Territory of Andaman & Nicobar Island) الهندية، بناءً على تقارير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE)، التي تفيد بظهور بؤر جديدة لمرض البقع البيضاء الفيروسي (WSSV)، ومرض النخر الجلدي والدموي الفيروسي (Infectious Hypodermal And Haematopoietic Necrosis Virus (IHHNV)) في تلك الولاية.

كما حظرت 'الغذاء والدواء' مؤخراً بشكل مؤقت، استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من مقاطعة باتش-كيشكون (Bács-Kiskun) في المجر، ومن مدينتي أوديسا (Odessa) وتشيرنوفتسي (Chernovtsy) في أوكرانيا، ومن محافظة لوبوسكي (LUBUSKIE) في بولندا، ومن مقاطعة فرايزلاند (FRIESLAND) في هولندا، ومن أقاليم تارن (Tarn)، ولوت وغارون (Lot-et-Garonne)، وأفيرون (Aveyron) في فرنسا، بسبب انتشار مرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة فيها.