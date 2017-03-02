الاتحاد الآسيوي : الوضع الرياضي في الكويت يتدهور

استعرض المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التراجع المقلق لأوضاع كرة القدم في الكويت منذ إيقاف الاتحاد الكويتي لكرة القدم، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد هذا الأسبوع.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر إيقاف الاتحاد الكويتي للعبة في شهر أكتوبر 2015، والآن هنالك مخاوف متزايدة بخصوص حصول آثار لا يمكن إصلاحها بخصوص فرص وطموحات الأجيال المستقبلية من لاعبي كرة القدم.

وكان هنالك أمل في أن يعود الوضع إلى طبيعته من خلال الضمانات التي قدمتها الحكومة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم في ديسمبر 2016 ويناير 2017، ولكن وزير الشباب قرر تمديد عمل اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون كرة القدم بتاريخ 17 شباط/فبراير لمدة ثلاثة أشهر إضافية.

وكان المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم استنكر التدخل الحكومي، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد في كوالالمبور، وأجمع أعضاء المكتب على أن الوضع يتدهور بسرعة في الكويت من خلال تهديد أساسات اللعبة.

وتتزايد المخاوف من أن جيل كامل على الأقل، أو ربما جيلين، يمكن أن يفقدوا الفرصة في تمثيل فرقهم وبلدهم على أعلى المستويات، مثل نهائي كأس الاتحاد الآسيوي، وكأس آسيا 2019 في الإمارات، وحتى في كأس العالم 2018 في روسيا.

وفي الكويت، يتزايد الاعتقاد أن جوهر اللعبة يعاني مع الاتهامات الأخيرة حول التلاعب في نتائج المباريات وتفضيل فرق على أخرى، كما أن نزاهة اللعبة تعرضت لمخاطر جديدة مع استقالة 22 حكماً احتجاجاً على إدارة البطولات المحلية.

كما كان هنالك تقارير حول تزايد العنف في المباريات وكذلك حصول حالات وفاة بسبب انعدام المرافق والتجهيزات الطبية في المباريات.

حيث أن اللاعب الواعد فيصل طلال المطيري في فئة تحت 12 عاماً بنادي خيطان توفي في الطريق إلى المستشفى عقب تعرضه لأزمة في إحدى المباريات.