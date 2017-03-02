فك لغز حرق وقتل وافدة سيلانية

ذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية ان الادارة العامة للمباحث الجنائية (مباحث الفروانية) تمكنت من فك غموض جريمة حرق راح ضحيتها وافده سيلانية، بعد ان أقدم شخص على علاقة بها على حرقها مع سبق الاصرار والترصد.

وفي التفاصيل اوضحت الادارة ان بلاغا من ورد من أحد الاشخاص عن وجود حريق في احدى الشقق التي يقطنها وافدين من الجنسية الاسيوية نتج عنه اصابة احدى الوافدات (سيلانية الجنسية) حيث تم اسعافها الى مستشفى البابطين الا انها فارقت الحياة نتيجة اصابتها بحروق شديدة.

واوضحت الادارة ان تحريات رجال المباحث كشفت وجود شخص (سيريلانكي الجنسية) يسكن معها في نفس الشقة وهو متواري عن الانظار بشكل مثير للريبة والشك مما استدعى تكثيف عمليات البحث والتحري عنه حتى تم ضبطه، وبسؤاله عن المجني عليها افاد بانها اقدمت على الانتحار بإشعال النار في نفسها وانه حاول انقاذها واصيب بحروق في يده وقدمه نتيجة ذلك.

واشارت الادارة انه لدى الاطلاع على مكان الجريمة لمطابقة اقواله بالاستماع الى شهود العيان تبين عدم تطابق الاثار الموجودة في المكان مع اقوال المتهم حيث افاد شهود العيان بأنهم سمعوا صرخات الاستغاثة من المجني عليها ولم يتمكنوا من مساعدتها لكثرة الدخان وانتشار النيران في الشقة.

وبينت الادارة انه لدى مواجهة المتهم بنتيجة التحقيقات اقر واعترف بقيامه بسكب مادة سريعة الاشتعال على المجني عليها اثناء نومها وأقدم على حرقها ثم فر هاربا من المكان.

وقد تم احالة المتهم الى الجهة المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.