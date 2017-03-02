وفيات الخميس 2 مارس 2017

فضل عبدالجبار العبدالجبار الفضل – 92 عاما – شيع – الرجال : الروضة،ق 1 ،ش 15،م 23 – النساء : اليرموك،ق 4،ش 4،م 26-: 55755858 – 99790044.

منى حسين علي الحداد، زوجة،هاني محمد التراكمي – 51 عاما – شيعت – الرجال : المنصورية،حسينية الأوحد – النساء : الشعب،حسينية الباذر-: 55445631.

أمينة راضي السبتي، زوجة،عبدالله حسن الجزاف – 58 عاما – شيعت – الرجال : مشرف ،مسجد الوزان – النساء : مبارك الكبير،ق 4،ش 23،م 10-: 97981397 – 94083063.

طارق عبدالله علي الشيحة – 49 عاما – شيع – الرجال : العدان،ق 2،ش 46،م 9 – النساء : الزهراء،ق 5،ش 503،م 5-: 97863284 – 99772050.

منيرة فالح مريعيه العازمي – 86 عاما – شيعت – الرجال : القرين،ق 1،ش 39،م 56 – النساء : صباح السالم،ق 9،ش 2،ج 11،م 6-: 97667711 – 99714174.

يوسف محمد علي العثمان – 84عاما – شيع – بيان،ق 6،ش 5،م 31-: 66669905 – 55343431.

عبدالله فريج علي الفريج – 84 عاما – شيع – الرجال : العمرية،ديوان الفريج،مقابل حديقة الحيوان – النساء : العمرية،ق 5،ش 4،م 28-: 66696820 – 99031484.

هناء مراد يوسف المؤمن، زوجة،علي محمد علي الصالح – 44 عاما – شيعت – الرجال : الدسمة،مسجد النقي – النساء : بيان،ق 13،ش 14،م 21-: 66665466.

مريم عبدالله معتوق علي، أرملة،عبدالله يوسف غلوم حسن – 72 عاما – شيعت – الرجال : بيان،مسجد الإمام الحسن-: 99216680 – 97779774.

حمد صالح جاسم المسباح – 60 عاما – يشيع في التاسعة صباح الجمعة – الرجال : الشعب ق 1 ش المنامة ديوان المسباح – النساء : القصور ق 7 ش 35 م 28-: 22654448 – 25426659.