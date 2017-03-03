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3/3/2017 1:21:30 AM

أبرز عناوين صحف الجمعة:- 5 فلوس تعرفة كهرباء «الاستثماري» و«التجاري».. مبارك بريء من «قتل المتظاهرين».. الحكومة تواصل احتواء استجواب الرئيس.. «الصحة» ترصد مليونا و672 ألف دينار للقرطاسية و«الخرامات» وماكينات الحلاقة


3/3/2017  الآن - صحف محلية  12:35:22 AM

أبرز عناوين صحف الجمعة:- 5 فلوس تعرفة كهرباء ...
من الجريدة

 

الجريدة

5 فلوس تعرفة كهرباء «الاستثماري» و«التجاري»

 مبارك بريء من «قتل المتظاهرين»

 الحكومة: محاسبة فاسدي «الصحة»

 الأنباء

الحكومة تواصل احتواء استجواب الرئيس

 المرزوق: تطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة في موعدها وتأجيل «الشرائح» في «الاستثماري» لحين تركيب العدادات الذكية

 الراي

الطبطبائي لـ «الراي»: أنسق مع العدساني لاستجواب رئيس الحكومة بعد جلسة 7 مارس

 «الصحة» ترصد مليونا و672 ألف دينار للقرطاسية و«الخرامات» وماكينات الحلاقة

 سليمان الفهد... هل يخرج عسكرياً ويعود مدنياً ؟

 


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