اغتيال إمام وخطيب مسجد سُني غربي العاصمة العراقية

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الجمعة، بأن مسلحاً مجهولا قام باغتيال إمام وخطيب مسجد سُني، غربي العاصمة بغداد، ولاذ بالفرار إلى جهة مجهولة.

وقال النقيب نزهان الخضر، من أمن العاصمة، للأناضول، إن 'الشرطة تلقت بلاغاً في ساعة متأخرة من ليلة أمس، تفيد بمقتل الشيخ عبد السلام الحديثي، إمام وخطيب مسجد الأخوة الصالحين (مسجد سُني) في منطقة العامرية غربي بغداد'.

وأوضح الخضر، أنه 'من خلال التحقيقات الأولية فإن مسلحاً يقود دراجة نارية هاجم الحديثي، بالقرب من منزله مستخدما مسدساً كاتما للصوت'.

وبين أن 'المسلح أطلق ثلاث رصاصات على رأس الضحية، ولاذ بالفرار إلى جهة مجهولة'.

ويتخوف العراقيون من عودة الاغتيالات ذات الطابع الطائفي إلى بغداد، بعد سنوات من طيّ صفحة العنف الطائفي، الذي خلف آلاف القتلى من المدنيين من كلا الطائفتين السُنية والشيعية، خلال عامي 2006-2007.