بوينج تستغنى عن 1800 وظيفة في أمريكا

تعتزم شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات، الاستغناء عن 1800 وظيفة على الأقل في منطقة سياتل بالولايات المتحدة هذا العام.

ووافقت الشركة على التسريح الطوعي لـ1500 ميكانيكي، ومن المقرر أن يستقيل 305 آخرين من المهندسين والفنيين من وظائفهم بشكل تطوعي.

وأبلغت بوينغ موظفيها في ديسمبر الماضي اعتزامها إجراء عملية تسريح للعاملين في إطار جهودها لخفض النفقات وإحداث التوازن بين حجم العمالة واحتياجات السوق، وكما تعتزم تقليل العمالة في قطاع الطائرات التجارية عن طريق ترك وظائف شاغرة وإجراء عمليات تسريح تطوعي للعاملين.