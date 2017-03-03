نزوح 3 آلاف مدني من غرب الموصل

كشف مسؤول إغاثي عراقي، اليوم الجمعة، أن أكثر من ثلاثة آلاف مدني نزوحوا من أحياء الجانب الغربي لمدينة الموصل (شمال)، خلال الساعات الـ24 الماضية، في ظل احتدام المعارك بين القوات الحكومية ومسلحي تنظيم 'داعش' الإرهابي.



وتقود القوات العراقية منذ الـ19 فبراير/شباط الماضي، حملة عسكرية لتحرير الجانب الغربي للموصل، من سيطرة 'داعش' بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.



وقال أياد رافد، من جمعية الهلال الأحمر العراقية، للأناضول، إن 'نحو ثلاثة آلاف و200 مدني تم إجلاؤهم من الأحياء الغربية من الموصل، خلال الساعات الـ24 الماضية، إلى مخيمات النزوح'.



ويتواجد حاليا نازحو الموصل من الجانبين الشرقي والغربي في مخيمات الخازر، وحسن شام (شرق الموصل)، والجدعة (1، 2، 3، 4) والحاج علي، والمدرج (جنوب الموصل).



وأوضح رافد، أن 'النازحين فروا جراء احتدام المعارك بين القوات الحكومية ومسلحي داعش، والمخاوف من تعرضهم إلى قصف صاروخي من قبل مسلحي التنظيم في الأحياء المحررة'.



وأعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، نزوح أكثر من 7 آلاف مدني عن النصف الغربي للموصل، الأربعاء الماضي، شمالي البلاد، مما يرفع إجمالي النازحين حاليا إلى أكثر من 10 آلاف نازح.



وتتوقع الأمم المتحدة والحكومة العراقية نزوح قرابة 250 ألف مدني خلال معارك استعادة الجانب الغربي للمدينة، والذي يسيطر عليه 'داعش' منذ يونيو 2014، وهي آخر معقل رئيسي له بالبلاد.