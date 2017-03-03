ترامب يعد بتوسعة الأسطول البحري الأميركي

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء الخميس- الجمعة، إنه يريد زيادة القدرات العسكرية للولايات المتحدة بالمزيد من السفن والطائرات الحربية لـ'إظهار القوة الأميركية في الأراضي البعيدة'.

وأضاف وهو يرتدي سترة عسكرية على متن حاملة الطائرات الجديدة 'جيرالد فورد'، في نيوبورت نيوز بولاية فرجينيا، أنه يريد أن يكون لدى الجيش الأميركي 'أروع العتاد في العالم'.

واقترح ترامب، هذا الأسبوع، زيادة قدرها 54 مليار دولار في الإنفاق الدفاعي مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يرفع ميزانية وزارة الدفاع (البنتاغون) إلى 603 مليارات دولار، وقال إنه يريد تدشين أكبر تعزيز للقدرات العسكرية في التاريخ الأميركي للتعويض عما سماه 'استنزافًا للقوات المسلحة'.

وقال ترامب، وفق ما نقلت عنه وكالة 'رويترز'، إنه يتطلع إلى زيادة عدد حاملات الطائرات لدى البحرية الأميركية ليصل إلى 12 حاملة، علمًا أن لدى البحرية حاليًّا عشر حاملات طائرات.

وأضاف: 'تحدثت للتو مع قادة البحرية والصناعة، وناقشت خططي لإجراء توسعة كبيرة لأسطول قواتنا البحرية بالكامل، بما في ذلك البحرية التي نحتاجها وتملك 12 حاملة طائرات'.

وتابع: 'نحن أيضًا نحتاج إلى المزيد من الطائرات والقدرات المتطورة ومستويات أكبر للقوات ... وبالإضافة إلى ذلك، يجب علينا أن نحسّن بشكل واسع قدراتنا الإلكترونية'.

وأثناء الحملة الانتخابية، قال ترامب إنه سيعزز عدد قوات الجيش، وسيزيد عدد السفن لدى سلاح البحرية إلى 350 من حوالي 275 سفينة.

وفي كلمته اليوم، قال ترامب: 'سيكون لدينا قريبًا جديد أروع العتاد في العالم... سنمنح جيشنا الأدوات التي يحتاج لمنع الحرب -وإذا تطلب الأمر- خوض الحرب وفعل شيء واحد فقط. أنتم تعرفون ما هو ذلك الشيء.. الانتصار'.

وأضاف أن حاملة الطائرات 'جيرالد فورد' وسفنًا جديدة أخرى 'تظهر القوة الأميركية في الأراضي البعيدة'، مستدركًا بالقول: 'نأمل أن تكون قوة لا نضطر لاستخدامها ... لكن إذا استخدمناها فإنهم (الأعداء) سيكونون في مشكلة كبيرة جدًّا'.