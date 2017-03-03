وفيات اليوم الجمعة 3 مارس 2017

• فاطمة رجعان طمران، أرملة: سعد مطلق ابن الرشيدية العازمي، 74 عاما، (شيعت)، الرقة، ق2، ش2، م374، تلفون: 97946644 - 66101000



• سلامة عمر عبدالله العصفور، 36 عاما، (شيع)، الرجال، مشرف، ق1، الشارع الاول، م7، ديوان العصفور، تلفون: 55616168، النساء: السرة، ق4، شارع حمد الرومي، م563



• علي محمد ملفي العدواني، 21 عاما، (شيع)، الرجال: العمرية، ديوان العداوين، مقابل نادي التضامن، تلفون: 99493233، النساء: الزهراء، ق8، ش829، م19، تلفون: 96922999



• خالد أحمد غلوم سند، 57 عاما، (شيع)، الرجال: القصور، ق7، ش34، م37، تلفون: 99389889 - 99833756، النساء: مبارك العبدالله، ق1، ش107، م568، تلفون: 90090778



• عوفه عبود فريش، زوجة: ساكت سوعان العنزي، 81 عاما، (شيعت)، الرجال: الدوحة، ق4، شارع المرقش، بجانب صالة الشهيد فهد الأحمد، تلفون: 99673200 - 98990980، النساء: الدوحة، ق4، ش6، م55، تلفون: 97967357



• عبدالله جمعة علي أحمد، 49 عاما، (شيع)، الرجال: غرناطة، ق2، ش2، م19، تلفون: 66674725، النساء: مبارك العبدالله، ق3، ش310، م12



• مريم محمد ابراهيم البشري، أرملة: محمد طالب عبدالله العوضي، 69 عاما، (تشيع التاسعة صباح غد السبت)، الرجال: ديوان العوضي، الدعية، تلفون: 99514514 - 99241598، النساء: السرة، ق3، ش4، م2، تلفون: 99709766 - 66611121



• علي حسين علي اليوسفي، 81 عاما، (شيع)، الرجال: حسينية القائم، الرميثية، ق3، شارع طاهر أحمد البغلي، مقابل مدرسة ملا حسن الكندري، تلفون: 99999729، النساء: الرميثية، ق12، ش121، م21



• عبدالرحمن حمد راشد الملا، 92 عاما، (يشيع التاسعة صباح غد السبت)، الرجال: ديوان ملا صالح الملا، شرق، شارع الخليج العربي، تلفون: 97811144، النساء: النزهة، ق1، شارع الثعالبي، ج14، م6 A، تلفون: 97811144



• منارة مرزوق يعقوب الضفيري، أرملة: ناصر رخيص الرويتح الضفيري، 71 عاما، (شيعت)، الرجال: خيمة مقابل صناعية الجهراء، تلفون: 67774962، النساء: النسيم، ق1، ش28، م21، تلفون: 99654215



«إنا لله وإنا إليه راجعون»