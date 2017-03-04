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4/3/2017 2:44:38 AM

أبرز عناوين صحف السبت:- مكاتب لـ «الفتوى» في الوزارات.. طرد روحاني من مراسم عزاء في بيت خامنئي.. باب استيراد اللحوم مفتوح للجميع.. الحكومة تحسم الجدل: كل مقترحات الجنسية مرفوضة


4/3/2017  الآن - صحف محلية  12:40:32 AM

أبرز عناوين صحف السبت:- مكاتب لـ «الفتوى» في ...
من الجريدة

الجريدة

مكاتب لـ «الفتوى» في الوزارات

 طرد روحاني من مراسم عزاء في بيت خامنئي

 أبل: 30 ألف وحدة سكنية في «جنوب سعد العبدالله»

 الأنباء

عودة الجناسي.. وشيكة

 باب استيراد اللحوم مفتوح للجميع

 الراي

الحكومة تحسم الجدل: كل مقترحات الجنسية مرفوضة

 «الداخلية» تجدّد إقامات الوافدين... بلا مراجعة

 مهنة التمريض تُمارس بلا تصريح في مدارس التربية الخاصة

 


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