الحكومة اليمنية تتهم 'الحوثيين' بنهب 4 مليارات دولار

اتهمت الحكومة اليمنية، جماعة الحوثيين، بنهب 981 مليار ريال يمني العام الماضي، نحو 3 مليارات و924 مليون دولار. ونقلت وكالة سبأ اليمنية الرسمية، أمس الجمعة، عن مصدر حكومي قوله، إن الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، قامت بتحصيل ما لا يقل عن 581 مليار ريال يمني من المناطق الخاضعة لسيطرتها تحت مسميات مختلفة، إضافة إلى أكثر من 400 مليار ريال مجموع إيرادات ضرائب النفط فقط خلال 2016.

وأضاف المصدر 'إن الحوثيين لم ينفقوا الأموال التي جمعوها على الخدمات والرعاية الصحية، والمعلومات تؤكد أن معظم هذه الأموال ذهبت لتمويل حربهم على اليمنيين'.

وتابع 'يواصل الانقلابيون جباية الأموال الطائلة، تحت مسميات مختلفة ولا يقومون بتوريدها إلى خزينة البنك المركزي، من أجل أن تقوم الحكومة الشرعية بالإيفاء بالتزاماتها وتعهداتها المالية أمام مواطنيها'.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، قراراً بنقل عمليات البنك المركزي اليمني من مدينة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى العاصمة المؤقتة عدن، الواقعة تحت سيطرة الحكومة.

ووجهت الحكومة اليمنية، عقب القرار مكاتب الوزارات والمؤسسات الحكومية في جميع المحافظات بتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي في مدينة عدن.