وفيات اليوم السبت 4 مارس 2017

عايشة مبارك مسيب العازمي، زوجة/ قبلان محمد علي العازمي، 51 عاما، (شيعت)، الجهراء، النسيم، ق2، ش3، م263، تلفون: 51159599، 99459602



عائشة جابر المطيري، 52 عاما، (شيعت)، الرجال: الجهراء، العيون، ق2، ش3، م510، ازرق 74، تلفون: 99559516، النساء: سعد العبدالله، ق11، ش185، م277، ازرق 19



بدرية عبدالله علي حسن دشتي، زوجة/ حسين علي باقر اشكناني، 66 عاما، (شيعت)، الرجال: ميدان حولي، الحسينية الاشكنانية، تلفون: 99054424، النساء: مبارك الكبير، ق3، ش17، م5، تلفون: 66590009



شاهة سيف سعد الهدب، ارملة/ محمد داود الغملاس، 81 عاما، (تشيع التاسعة من صباح الغد)، الرجال: الخالدية، ق2، شارع عبدالله خلف السعيد، م6، تلفون: 99835560، النساء: الجابرية، ق9، ش1، م10، تلفون: 66334333



عبدالمناف محمد رفيع حسين معرفي، 70 عاما، (شيع)، الرجال: الدسمة، ق4، مقابل شارع الاستقلال، ديوان آل معرفي، تلفون: 22555881، النساء: الدسمة، ق4، ش40، م2، تلفون: 99936000



جاسم محمد أحمد مال الله، 49 عاما، (يشيع بعد صلاة عصر الغد)، الرجال: الشامية، ق4، ش44، م8، تلفون: 99504201، النساء: القصور، ق7، ش42، م15، تلفون: 99189878



يوسف عباس عبدالله الكندري، 50 عاما (يشيع بعد صلاة عصر الغد)، الرجال: الشعب ديوان الكنادرة، تلفون: 95599300، النساء: جليب الشيوخ، ق4، ش310، م26، تلفون: 50880014



«إنا لله وإنا إليه راجعون»