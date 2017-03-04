الحميدي السبيعي يكشف التفاصيل عقب لقائه مع وزير الداخلية

#عودة_سعد_العجمي

كشف النائب المحامي الحميدي السبيعي للشعب الكويتي عن ألية وتفاصيل عودة الإعلامي سعد العجمي للبلاد من الخارج عقب لقاء جمعه مع وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح مطلع الأسبوع الماضي. وقال السبيعي في تصريح له 'قابلت الأخ وزير الداخلية الأحد الماضي وتحدثنا عن كيفية عودة سعد العجمي إلى الكويت خلال مدة أقصاها أسبوع وذلك كبادرة أولية لإغلاق باقي الملفات وذكر الوزير بأن لا مانع لدينا من من عودة سعد العجمي بجواز سفر سعودي وأبلغته بأنه لا يملك جواز سفر سعودي وإن كنتم صادقين فيجب منحه ورقة عبور من الكويت وقد تفهم وجهة نظري ووعدنا بنقل الموضوع لسمو رئيس الوزراء وأنه متفائل بعودته وبعد خروجي قمت بالإتصال بالأخ سعد العجمي وابلغته بما حصل مع الوزير'. وختم السبيعي حديثه بالقول 'والآن تمثل عودة سعد العجمي لوطنه الكويت ولأسرته وأحبابه الترجمة الفعلية للمبادرات التي بدأت بين النواب والحكومة قبل شهرين وصولا لإغلاق ملف الجنسية في الأيام القادمة'.

