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5/3/2017 12:17:48 AM

أبرز عناوين صحف الأحد:- «المحاسبة»: محافظون يتلقون تبرعات وهبات دون ضوابط.. مازن الناهض: في 3 سنوات عدنا بأرباح «بيتك» أفضل مما قبل الأزمة.. زيادة الرسوم الصحية على الوافدين... للتوقيع.. محاربة الفساد.. ضجيج بلا طحين يذكر!


5/3/2017  الآن - صحف محلية  12:03:26 AM

أبرز عناوين صحف الأحد:- «المحاسبة»: محافظون ...
من الجريدة

الجريدة

«المحاسبة»: محافظون يتلقون تبرعات وهبات دون ضوابط

 «التمييز» تنتصر لمعاودة دراسة الحقوق بمصر

 صدامات كردية على حدود إيران وتركيا

 الأنباء

مازن الناهض: في 3 سنوات عدنا بأرباح «بيتك» أفضل مما قبل الأزمة

 تسكين 3 آلاف مواطن في التعاونيات وإقرار «بدل تعاوني»

 الراي

زيادة الرسوم الصحية على الوافدين... للتوقيع

 «المالية» تحصّل ضرائب بقيمة 175 مليون دينار

 يوسف النجار لـ «الراي»: لا خصم جديداً في بدل سكن المعلمات

 النهار

محاربة الفساد.. ضجيج بلا طحين يذكر!

 خادم الحرمين بحث مع سلطان بروناي الملفات الإقليمية

 


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