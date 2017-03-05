الخنة : إما القضاء هو الحكم في الجنسية أو اعلان عدم التعاون

طالب الدكتور فهد صالح الخنة السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس الأمة ، بإصدار تشريع يحمي المواطنين من قرارات سحب الجناسي الإنتقامية .

حيث قال في تغريدة له عبر تويتر ' اعادة الجناسي للمظلومين واجب على السلطة ومسؤولية المجتمع واعضاء مجلس الامة والاهم إقرار قانون يمنع سحب الجنسية الا بحكم قضائي نهائي وبات ' .

وأضاف ، ' السلطة تزعم انها تثق بالقضاء ونحن نثق بالقضاء اذا ليكن القضاء الحكم بين السلطة والمواطنين فلا تسحب جنسية مواطن الا بحكم قضائي نهائي وبات ' .

وأردف الخنة ، ' حتى لايبقى المواطن تحت تهديد السلطة وتهورها وانتقامها ولكي يطمئن على نفسه وأسرته لاتسحب الجنسية الا بحكم قضائي نهائي وبات نرفض أنصاف الحلول ' .



وأختتم برسالة لنواب ' الامة ' : ' لاأنصاف حلول مع السلطة إما القضاء هو الحكم في مسائل الجنسية اوإعلان عدم التعاون ' .