مطار هيثرو في لندن: طائرة كل 45 ثانية

يقع مطار هيثرو دولي غرب العاصمة البريطانية لندن، ويعد من أكبر المطارات البريطانية، وثالث أكثر مطارات العالم ازدحاماً من حيث حركة المسافرين، حيث يعبره سنوياً أكثر من 75 مليون مسافر، وهي طاقة استيعابية كبيرة.

ويملك المطار شركة خدمات المطارات البريطانية، وتدير المطار شركة مطار هيثرو المحدودة، ويعتبر مطار هيثرو المقر الرئيسي ومركز عمليات شركات الخطوط الجوية البريطانية، وشركة بي إم أي، وشركة فيرجن أتلانتيك.

ويقع على بعد 20 كيلومترا من وسط لندن، تبلغ مساحة أرض المطار حوالي 12.14 كيلومتراً مربعاً. ويستخدم مطار هيثرو أكثر من 90 شركة طيران عالمية، تخدم أكثر من 170 وجهة حول العالم، وهو بذلك من أهم المطارات حول العالم، تأسس عام 1946، ويحتوي خمس صالات استقبال ومغادرة، وتشغل المحلات التجارية، والتي يقدر عددها بنحو 340 محلاً، حوالي 52 ألف متر مربع.

ويشهد المطار حركة كثيفة يومياً، إذ تهبط على مدرجيه أو تقلع منهما 1920 رحلة يومياً، بمعدل طائرة إقلاع وهبوط كل 45 ثانية، وهو رقم كبير جداً في عالم الطيران. ولا يعمل المطار طوال الوقت، إذ تغلق الأجواء أمام كل الرحلات ما بين الساعة 11:30 ليلا و4:30 صباحاً.

من جهة أخرى، تم وضع 6500 كاميرا لمراقبة جميع مرافق المطار ومحيطه، ويتلقى مكتب الأمتعة حوالي 250 حالة فقدان يومياً.

آليات العمل

تختلف آليات العمل في مطار هيثرو عن باقي مطارات العالم، وبسبب حجم المطار، وقدراته الاستيعابية، فقد وصل عدد الموظفين إلى ما يقارب 72 ألف موظف، يقدمون العديد من الخدمات للمسافرين.

ووفق الأرقام، تبيع مطاعم ومقاهي هيثرو يومياً أكثر من 26 ألف كأس شاي، وأكثر من 35 ألف فنجان قهوة.

وسنوياً، تبيع المطاعم نحو 5 ملايين بيضة سنوياً، ونحو974 طن من شرائح البطاطا المقلية.

وتصل مداخيل هيثرو السنوية الى 2.3 مليار جنيه إسترليني ما يقارب 2.7 مليار دولار موزعة بين الخدمات الجوية والأرضية.



