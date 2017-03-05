641 طالباً أجنبياً في امتحانات الشهادة السودانية

اعتمد السودان نحو 641 طالبة وطالباً أجنبياً للمشاركة في امتحانات الشهادة السودانية التي تنطلق في العشرين من الشهر الحالي من 17 دولة عربية وأفريقية.

وشهدت امتحانات الشهادة السودانية السابقة حالات غش منظمة، اعتقل بموجبها نحو 117 من طلاب الأردن ومصر، وأعلنت وقتها وزارة التربية والتعليم السوداني عن حزمة ضوابط ولوائح جديدة لتلافي الواقعة.

وأكد سكرتير امتحانات السودان محمد مختار، معاملة الطلاب من دولة جنوب السودان أسوة بالطلاب السودانيين، وعدم تصنيفهم كأجانب وفقا لتوجيهها الحكومة بالنظر للظروف التي تعيشها دولة الجنوب من حرب أهلية.

وذكر في تصريح لوكالة السودان للأنباء، أنّ الطلاب المصريين تصدروا قائمة الطلاب الأجانب، إذ يشارك في امتحانات الشهادة هذا العام 400 طالب مصري، فضلا عن طلاب من سورية 41 طالباً وفلسطين 11 طالباً، والصومال 11 طالباً، واليمن تسعة طلاب وتشاد ستة طلاب، والأردن ثمانية طلاب، بجانب عدد آخر من ليبيا والنيجر والكونغو وموريتانيا وإثيوبيا وإريتريا وتونس وجزر القمر.



