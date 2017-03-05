إسرائيل تسمح لمواطنيها باستخدام الماريجوانا

صوتت الحكومة الإسرائيلية اليوم لصالح وقف تجريم استخدام الماريجوانا للترويح عن النفس لتنضم بذلك إلى ولايات أمريكية ودول أوروبية اتخذت هذه الخطوة.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لوزرائه 'ننفتح على المستقبل من جهة ومن جهة أخرى نتفهم المخاطر وسنحاول تحقيق التوازن.'

ووفقا للسياسة الجديدة التي ما زال يتعين على البرلمان الموافقة عليها فإن من يُضبطون وهم يدخنون الماريجوانا سيدفعون غرامة بدلا من اعتقالهم وملاحقتهم قضائيا.

ولن تتخذ إجراءات جنائية إلا ضد من يُضبطون مرارا وهم يدخنون الماريجوانا.

لكن تجريم زراعة وبيع الماريجوانا سيظل ساريا.

وقالت ايليت شاكيد وزيرة العدل الإسرائيلية في بيان 'لا يمكن لإسرائيل أن تغمض عينيها أمام التغييرات التي تحدث في أنحاء العالم فيما يخص استهلاك الماريجوانا وتأثيراتها.'

وفي الولايات المتحدة أقدمت 28 ولاية على إباحة استخدام الماريجوانا لأسباب طبية كما وافقت ولايات أمريكية منذ عام 2012 على استخدامها لأغراض ترفيهية.

وأشارت شاكيد إلى أن السلطات الإسرائيلية ستركز حاليا على التوعية بالآثار الضارة المحتملة لاستخدام الماريجوانا.

وقال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إن نحو تسعة بالمئة من سكان إسرائيل يستخدمون نبات القنب لكن بعض الخبراء الإسرائيليين يعتقدون أن عددهم أكبر من ذلك.

وأظهرت أرقام للشرطة الإسرائيلية اعتقال 188 شخصا فقط عام 2015 لتدخينهم الماريجوانا بهدف الترويح عن النفس وذلك بانخفاض قدره 56 في المئة عن عام 2010.

ويحمل نحو 250 ألف شخص في إسرائيل رخصة لاستخدام الماريجوانا لأغراض طبية. وإسرائيل من الدول الرائدة على مستوى العالم في أبحاث الماريجوانا الطبية.

وفي فبراير شباط وافقت لجنة حكومية إسرائيلية من حيث المبدأ على تصدير نبات القنب الطبي لكن من المرجح ألا تبدأ الإجراءات التشريعية قبل أشهر.