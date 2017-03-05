وفيات اليوم الأحد 5 مارس 2017

غريب حاجي حسن، 93 عاما، (شيع)، الرجال: حسينية ابوالفضل العباس، صباح السالم، تلفون: 97713330، النساء: حسينية بيبي العلوية، شارع عمان (عزاء النساء فترة العصر فقط)، تلفون: 99500034

نورة مساعد ساير العنزي، 15 عاما، (تشيع بعد صلاة عصر غد الاثنين)، الرجال: الجابرية، ق5، ش104، م141، تلفون: 99531777، النساء: جابر الأحمد، ق6، ش674، م167، تلفون: 66441102

صفر علي حسن، 77 عاما، (شيع)، الرجال: الجابرية، حسينية البلوشي، تلفون: 99681815، 94956789، النساء: الجابرية، ق12، ش108، م29، تلفون: 69011938، 99062067

إنا لله وإنا إليه راجعون