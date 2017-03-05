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أبرز عناوين صحف الإثنين:- عودة الجناسي... منحاً.. إيران تتمسك بنظام «المرشد الواحد».. تخفيض تعرفة البنزين أسوة بالكهرباء.. الحربش يرفض قانون «التجديد للفهد» وهايف يؤكد عدم دستوريته


5/3/2017  الآن - صحف محلية  11:57:15 PM

أبرز عناوين صحف الإثنين:- عودة الجناسي... ...
من الأنباء

 

الجريدة

عودة الجناسي... منحاً

 البحرين: محاكمة المدنيين عسكرياً تنتظر توقيع الملك

 إيران تتمسك بنظام «المرشد الواحد»

 الأنباء

الغانم: انفراجات في وقت قريب جداً

 تخفيض تعرفة البنزين أسوة بالكهرباء

 الراي

الحربش يرفض قانون «التجديد للفهد» وهايف يؤكد عدم دستوريته

 «التشريعية» توافق على «معاشات استثنائية» للعسكريين المتقاعدين

 عبد الهادي يتقدم ببلاغ ضد الفضالة ويطالب النيابة باستدعائه لكشف أدلته

 النهار

ترخيص «الأعمال المنزلية» ينجز في 3 أشهر

 المضف: «الرهن العقاري» يسهم في حل القضية الإسكانية

 


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